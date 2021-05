Gravina | “Serie A a 18 squadre | spero quanto prima Juve fuori? Se al momento dell’iscrizione non è a norma…”

Leggi su alfredopedulla

(Di mercoledì 12 maggio 2021) Il presidente della FIGC, Gabriele, a margine dell’incontro con il comitato regionale Lombardia della Lega Dilettanti, ha parlato di diversi temi e delle riforme nel calcio. Queste le sue parole riportate dalla Gazzetta dello Sport: “L’idea di unaA a diciottoè un mio principio fondamentale e sono contento che la Lega diA abbia cominciato a parlarne. Ma il 2024 mi sembra una data lontana.dalla A? L’iscrizione ha una deadline alla quale non si può derogare, quando una società deve iscriversi ai nostri campionati deve accettare le regole fissate dal nostro statuto. Mi auguro di arrivare a quelin maniera amichevole, non forzata. Il campionato italiano ha bisogno di tutte le forze in campo e lantus è ...