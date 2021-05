Governo | nel 2019 per Draghi reddito di oltre 581 mila euro

(Di mercoledì 12 maggio 2021) Roma, 12 mag. (Adnkronos) - Quasi 600. A tanto ammonta ildel premier Marionel. Spulciando l'ultima dichiarazione dei redditi del presidente del Consiglio -quella del 2020 relativa al periodo di imposta- 'Super Mario' dichiara un imponibile di poco più di 581, 581.665per l'esattezza. L'ex numero uno della Bce dichiara indi non percepire alcun compenso in qualità di presidente del Consiglio.

Advertising

TeresaBellanova : La #riformafiscale è uno degli obiettivi indicati dal Recovery Plan del Governo Draghi ma soprattutto è un'esigenz… - reportrai3 : Michele Geraci soprannominato “il cinese” quando era sottosegretario allo sviluppo economico nel primo governo Cont… - Radio1Rai : Oltre mille razzi sparati da #Gaza, più di 500 i bombardamenti di #Israele. Nel pomeriggio nuova riunione all’Onu.… - dopiot : RT @erretti42: “ L’unica ragione per cui siamo entrati nel governo Draghi è difendere le nostre battaglie, e la prescrizione è una di quest… - isonopierquinto : Secondo Salvini è necessario che il governo italiano prenda posizione nel conflitto tra lo “””””stato””””” di Israe… -

Ultime Notizie dalla rete : Governo nel

ilGiornale.it

... con l'obiettivo di trovare uno o più partner, con i quali controlla poi la maggioranza assoluta dei seggiBundestag; il nuovodeve, ovviamente, essere in grado di far approvare la ...USA contro Cina L'attuale situazione di tensione tra le aziende cinesi e ilamericano nasce al termine del mandato dell'ex presidente Donald Trump, che dopo aver colpito duramente2019 ...Netanyahu: "Eliminati comandanti di Hamas, è solo l'inizio". Lapid e Bennett: "Deve andarsene". Ue e Usa condannano violenze ...Poco dopo, il ministro degli Esteri tedesco Heiko Maas, al termine dell’incontro con Luigi Di Maio, dice che “l’Italia non può essere e non deve essere lasciata da sola”. Insomma, anche stavolta la Ge ...