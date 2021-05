FIALS. In occasione della Giornata Internazionale dell’Infermiere subito assunzioni e via numero chiuso all’università. (Di mercoledì 12 maggio 2021) Sanità, FIALS: Festa infermieri si traduca in rinnovo Ccnl alla pari con stipendi Ue, per carenza organici subito assunzioni e via numero chiuso università. Il 12 di maggio, festa Internazionale degli infermieri, “deve essere ricordata non solo perché la politica vi ha chiamato eroi, ma va ricordata come riconoscimento reale nei vostri confronti con il rinnovo contrattuale che incomincerà a giorni. Un rinnovo che vuol dire parità di trattamenti economici a livello europeo. Di soldi in sanità ce ne sono a sufficienza, però ci dobbiamo mettere intorno a un tavolo per discutere su come debbano essere spesi. Facciamo sentire sul territorio la nostra voce, e sono convinto che, se siamo uniti, noi gli obiettivi li raggiungeremo. Ma lo faremo con i sacrifici e con i fatti, non con le ... Leggi su cityroma (Di mercoledì 12 maggio 2021) Sanità,: Festa infermieri si traduca in rinnovo Ccnl alla pari con stipendi Ue, per carenza organicie viauniversità. Il 12 di maggio, festadegli infermieri, “deve essere ricordata non solo perché la politica vi ha chiamato eroi, ma va ricordata come riconoscimento reale nei vostri confronti con il rinnovo contrattuale che incomincerà a giorni. Un rinnovo che vuol dire parità di trattamenti economici a livello europeo. Di soldi in sanità ce ne sono a sufficienza, però ci dobbiamo mettere intorno a un tavolo per discutere su come debbano essere spesi. Facciamo sentire sul territorio la nostra voce, e sono convinto che, se siamo uniti, noi gli obiettivi li raggiungeremo. Ma lo faremo con i sacrifici e con i fatti, non con le ...

