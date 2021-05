Empoli | frattura composta del perone destro per Parisi Lungo stop per l’esterno

Advertising

Nazione_Empoli : Frattura al perone per Parisi Lui annuncia: 'Un mese e riparto' - psb_original : Empoli, Parisi ironizza sulla frattura: 'Non ci è mancato nulla' #SerieB -

Ultime Notizie dalla rete : Empoli frattura

alfredopedulla.com

... Alberto Sonetti di Piombino e Guido Matteoni disi sono già arresi. La classifica generale ... Vincenzo Nibali si è presentato al via del Giro d'Italia nonostante una recenteal polso ...Sarri partì con l'idea di giocare come a, dopo 3 partite capii che Insigne non poteva fare ... Vero è che c'è stata unatra il contratto pronto e i 40 giorni successivi. Non solo tra l'...Gli accertamenti clinici hanno dato il loro esito. Tegola per il club, il calciatore ha rimediato una frattura composta ..."Non potevo farmi mancare nulla in questa stagione, nemmeno una frattura". E’ stato lo stesso Fabiano Parisi, con un post sulla sua pagina Instagram, a chiarire l’entità dell’infortunio rimediato nell ...