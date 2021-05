Elisabetta Belloni nominata capo del Servizi segreti | è la prima volta di una donna

(Di mercoledì 12 maggio 2021) Cambio al vertice del Dipartimento delle informazioni per la sicurezza (Dis), alla cui guida per lanella storia della Repubblica va una, l'ambasciatrice, in ...

Roma, 12 mag 20:32 - Il ministro degli Affari esteri e per la cooperazione internazionale Luigi Di Maio ha augurato buon lavoro a, nominata...Cambio al vertice del Dipartimento delle informazioni per la sicurezza (Dis), alla cui guida per la prima volta nella storia della Repubblica va una donna, l'ambasciatrice, in sostituzione dell'attuale direttore generale, il prefetto Gennaro Vecchione.è stata nominata dal premier Mario Draghi che ha preventivamente informato della propria ...Roma, 12 mag. (Adnkronos) – “Tutti i miei auguri di buon lavoro a Elisabetta Belloni: con la sua nomina a direttore generale del Dis viene premiato il merito e lo spirito di servizio repubblicano. La ...Competenza, conoscenza dei dossier, leadership e anche grande umanità. Elisabetta Belloni 63 anni, ambasciatore di grado e dal 2016 segretario generale della Farnesina è la prima donna a ricoprire ...