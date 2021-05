Ecco il Dm 154/09 che “Trasforma le guardie particolari giurate” in vedette antiterrorismo. (Di mercoledì 12 maggio 2021) Il Presidente nazionale associazione guardie particolari giurate Giuseppe Alviti, militare in congedo dei reparti speciali della Marina Militare ed Medaglia d argento al valore civile stamane nella splendida cornice del Tsn Napoli di via Campegna ad richiesta di numerose guardie giurate ha sottolineato come sia essenziale la conoscenza del Dm 154/ 09. Evidenziando quanto segue: Il DM 154/2009 disciplina l’affidamento alle guardie giurate (sia dipendenti dai concessionari dei servizi che da istituti di vigilanza privata) dei servizi di sicurezza sussidiaria nell’ambito dei porti, delle stazioni ferroviarie, delle stazioni delle ferrovie metropolitane nonché nell’ambito delle linee di trasporto urbano ed extraurbano, fissando altresì le condizioni, gli ambiti ... Leggi su cityroma (Di mercoledì 12 maggio 2021) Il Presidente nazionale associazioneGiuseppe Alviti, militare in congedo dei reparti speciali della Marina Militare ed Medaglia d argento al valore civile stamane nella splendida cornice del Tsn Napoli di via Campegna ad richiesta di numeroseha sottolineato come sia essenziale la conoscenza del Dm 154/ 09. Evidenziando quanto segue: Il DM 154/2009 disciplina l’affidamento alle(sia dipendenti dai concessionari dei servizi che da istituti di vigilanza privata) dei servizi di sicurezza sussidiaria nell’ambito dei porti, delle stazioni ferroviarie, delle stazioni delle ferrovie metropolitane nonché nell’ambito delle linee di trasporto urbano ed extraurbano, fissando altresì le condizioni, gli ambiti ...

