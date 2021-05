Cristopher Mansilla, il ciclista morto di Covid: sport sotto choc (Di mercoledì 12 maggio 2021) Addio a Cristopher Mansilla, il ciclista professionista morto di Covid a soli 31 anni: sport sotto choc per l’ultimo messaggio. (Felipe Dana – Pool/Getty Images)Il ciclista cileno Cristopher Mansilla, pluripremiato ai Campionati Panamericani su pista, è morto all’età di 30 anni a causa di una trombosi polmonare derivata da Covid-19, pochi giorni dopo aver annunciato che sarebbe stato indotto in coma. Quel suo ultimo messaggio in cui spiegava quanto gli stava accadendo ha fatto il giro del mondo. POTREBBE INTERESSARTI ANCHE –> Luana D’Orazio, operaia morta: il ricordo di Leonardo Pieraccioni “Vediamo se questo corpo non è arrugginito e può ... Leggi su ck12 (Di mercoledì 12 maggio 2021) Addio a, ilprofessionistadia soli 31 anni:per l’ultimo messaggio. (Felipe Dana – Pool/Getty Images)Ilcileno, pluripremiato ai Campionati Panamericani su pista, èall’età di 30 anni a causa di una trombosi polmonare derivata da-19, pochi giorni dopo aver annunciato che sarebbe stato indotto in coma. Quel suo ultimo messaggio in cui spiegava quanto gli stava accadendo ha fatto il giro del mondo. POTREBBE INTERESSARTI ANCHE –> Luana D’Orazio, operaia morta: il ricordo di Leonardo Pieraccioni “Vediamo se questo corpo non è arrugginito e può ...

Advertising

Grosiglioni : RT @fanpage: 'Posso solo ringraziare la mia famiglia, il mio fratellino, mamma e papà per tutto, e gli amici per il loro sostegno. Con ques… - fanpage : 'Posso solo ringraziare la mia famiglia, il mio fratellino, mamma e papà per tutto, e gli amici per il loro sostegn… - Cicloweb_it : Cristopher Mansilla, ex campione panamericano, è morto di Covid-19 a soli 30 anni -