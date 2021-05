Covid, prosegue l’Astra Day a Caserta per i residenti over 18. Molti i giovani in fila (Di mercoledì 12 maggio 2021) Sono 5.260 le dosi di vaccino anti-Covid Astrazeneca somministrate a Caserta nel corso dell’Astra Day organizzato dalla Asl Casertana. Le operazioni nell’hub realizzato nella Caserma Ferrara Orsi di Caserta, sede della Brigata Garibaldi, sono iniziate alle ore 6 di ieri mattina e si sarebbero dovute concludere alle 6 di stamattina, ma andranno avanti fino al pomeriggio. L’open day è destinato ai residenti nel territorio di competenza della Asl di Caserta (corrispondente all’intera provincia Casertana) di tutte le fasce d’età over 18. Gran parte delle persone intervenute è sotto i 30 anni. L’open day Astrazeneca ripete quanto organizzato dalla Asl Casertana lo scorso 3 maggio al centro vaccinale di Marcianise, quando la ... Leggi su ildenaro (Di mercoledì 12 maggio 2021) Sono 5.260 le dosi di vaccino anti-Astrazeneca somministrate anel corso delDay organizzato dalla Aslna. Le operazioni nell’hub realizzato nella Caserma Ferrara Orsi di, sede della Brigata Garibaldi, sono iniziate alle ore 6 di ieri mattina e si sarebbero dovute concludere alle 6 di stamattina, ma andranno avanti fino al pomeriggio. L’open day è destinato ainel territorio di competenza della Asl di(corrispondente all’intera provinciana) di tutte le fasce d’età18. Gran parte delle persone intervenute è sotto i 30 anni. L’open day Astrazeneca ripete quanto organizzato dalla Aslna lo scorso 3 maggio al centro vaccinale di Marcianise, quando la ...

