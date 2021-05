Chi è Sally Buzbee | il primo direttore donna del Washington Post

(Di mercoledì 12 maggio 2021) La giornalistadell’Associated Press è stata nominataesecutivo del. A partire dal mese prossimo diventerà la primaa guidare la redazione del giornale, il più antico della città, con ben 144 anni di storia. La giornalista prenderà le redini dell’editore Marty Baron, 66 anni,esecutivo del giornale da gennaio 2013 fino a quando ha annunciato il suo pensionamento a febbraio 2021. La nomina diè arrivata dopo una ricerca durata 10 settimane ed è stata annunciata ieri dall’editore del giornale Fred Ryan. “Abbiamo cercato qualcuno immerso nel giornalismo coraggioso, che è il segno distintivo di The, e che possa estendere la portata del nostro giornale al pubblico dei ...

Buzbee - Ed in effetti,Buzbee, un po' di esperienza giornalistica nel mondo ce l'ha. 55 anni, nata a Olathe, Kansas. Dopo la laurea presso l'Università del Kansas nel 1988, ha ...