Chernobyl | il risveglio del reattore 4 | «Qui come 35 anni fa nessuno ci dice niente»

Il reattore numero 4 ha ripreso a bruciare ma la notizia ai "bambini" di Chernobyl non è arrivata. Figli di una generazione distrutta da una delle più tragiche catastrofi della storia, cercano di capire di più di quello che sta succedendo alla vecchia centrale nucleare. Il "risveglio" spiegato da Science pochi giorni fa ha messo in allarme gli scienziati: la grossa brace è attiva di nuovo e per questo sarà fondamentale determinare «il pericolo di un altro incidente» o se «le reazioni saranno in grado di spegnersi da sole». A pochi chilometri da Chernobyl però sembra che la notizia non circoli. A 35 anni dall'anniversario della tragedia, il silenzio su un possibile nuovo pericolo è «lo stesso a cui la popolazione fu costretta pochi giorni prima della catastrofe, quando i rischi di una ...

