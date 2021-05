Cedolino NoiPa maggio 2021: stipendi accreditati in anticipo (Di mercoledì 12 maggio 2021) Cedolino NoiPa degli stipendi, quali sono le date previste per emissioni e accrediti del mese di maggio 2021? Il pagamento della rata ordinaria è fissato sempre al 23 del mese, ma viene anticipato quando il giorno cade di festivo. E’ proprio quello che succede questo mese. Il pagamento dello stipendio è anticipato al giorno 21. L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia (Di mercoledì 12 maggio 2021)degli, quali sono le date previste per emissioni e accrediti del mese di? Il pagamento della rata ordinaria è fissato sempre al 23 del mese, ma viene anticipato quando il giorno cade di festivo. E’ proprio quello che succede questo mese. Il pagamento delloo è anticipato al giorno 21. L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

Advertising

Qrobireds : @HubertBrowns ?? mah.....il cedolino su NOIPA prima di tutto - AdiraiIt : #Economia #CedolinoMaggio #NoiPa Noipa cedolino stipendi PA Maggio 2021 è online dal giorno 18 per dipendenti… - AdiraiIt : RT @AdiraiIt: #Economia #CedolinoMaggio #NoiPa Noipa cedolino stipendi PA Maggio 2021 è online dal giorno 18 per dipendenti… - AdiraiIt : RT @AdiraiIt: #Economia #CedolinoMaggio #NoiPa Noipa cedolino stipendi PA Maggio 2021 è online dal giorno 18 per dipendenti… - AdiraiIt : #Economia #CedolinoMaggio #NoiPa Noipa cedolino stipendi PA Maggio 2021 è online dal giorno 18 per dipendenti… -