Calcio | Juve; Pirlo | ho visto la risposta che volevo

Advertising

SkySport : ULTIM'ORA BUFFON ANNUNCIA L'ADDIO ALLA JUVENTUS 'Quest'anno si chiuderà questa esperienza' 'O smetto o trovo un'alt… - tuttosport : #Locatelli spaventa la Juve: “#Psg? Mi piacerebbe giocarci…” - SkySport : ULTIM'ORA SUPERLEGA Nominati ispettori per indagare su possibile violazione delle norme UEFA da parte di Juve, Barc… - UgoBaroni : RT @CorSport: La #Juve riparte: #Ronaldo e #Dybala fanno 100, #Sassuolo ko. Super #Buffon ?? - UgoBaroni : RT @CorSport: #Ronaldo raggiunge quota 100 gol con la maglia della #Juve ?? -

Ultime Notizie dalla rete : Calcio Juve

Erano 53 anni che il Milan non vinceva in casa di entrambe le torinesi, in tre giorni realizza la bellezza di 10 reti, tre allae 7 ai granata, le proporzioni insomma sono rispettate. Anche ...Ma è ancora laad affondare, stavolta con Ronaldo a quota 100 gol in magliain 3 anni. De Zerbi dopo l'intervallo prova a dare la scossa con 3 cambi e Raspadori trova il gol che accorcia le ...Commenta per primo Intervistato da Dazn dopo la vittoria della Juventus sul Sassuolo, Gigi Buffon ha parlato anche del suo futuro: ?”Tornare a Parma? Non ho nulla da nascondere, sono arrivato alla Juv ...Buffon al termine di Sassuolo-Juventus ha parlato della gara, della stagione bianconera e soprattutto del suo futuro ...