(Di mercoledì 12 maggio 2021) Dall'alba è in corso un'operazione di polizia transnazionale, condotta dalla Squadra Mobile della Questura di Pordenone, con il coordinamento del Servizio Centrale Operativo (S. C. O.) della Polizia e ...

Advertising

Ansa_Fvg : Assalto distributori con ruspe,arresti Italia e Romania. Operazione Questura Pordenone, quattro ordinanze #ANSA - Gazzettino : Assalto ai #distributori con le ruspe, arrestata la banda romena -

Ultime Notizie dalla rete : Assalto distributori

Agenzia ANSA

Dall'alba è in corso un'operazione di polizia transnazionale, condotta dalla Squadra Mobile della Questura di Pordenone, con il coordinamento del Servizio Centrale Operativo (S. C. O.) della Polizia e ...... nel contempo, ingenti danni ai titolari deidi carburanti costretti, altresì, a dover ...estintori contro ignare persone che si fossero trovate nelle aree di servizio durante l'. Si ...PORDEONE - Dalle prime ore dell’alba è in corso un’operazione di polizia transnazionale, condotta dalla Squadra Mobile della Questura di Pordenone, con il coordinamento ...Dall'alba è in corso un'operazione di polizia transnazionale, condotta dalla Squadra Mobile della Questura di Pordenone, con il coordinamento del Servizio Centrale Operativo (S.C.O.) della Polizia e d ...