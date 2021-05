“All’inizio sembrava che non volesse”: le chat di Ciro Grillo e gli amici accusati di stupro (Di mercoledì 12 maggio 2021) La vicenda del presunto stupro di gruppo in cui è coinvolto anche Ciro Grillo, figlio di Beppe, si arricchisce di particolari. Repubblica oggi riporta alcuni stralci delle chat di gruppo in cui i ragazzi parlavano, il giorno dopo l’incontro a Cala di Volpe, dei rapporti sessuali avuto con la studentessa italo-norvegese. Ciro Grillo, Edoardo Capitta, Vittorio Lauria e Francesco Corsiglia sembrano sereni e divertiti. Almeno dalle chat non sembrano emergere elementi che farebbero pensare il contrario: appellano la ragazza con epiteti osceni e si vantano del “trofeo”. “È stato forte”, risponde uno degli indagati a un amico che lo tartassa di “dimmi”, “dimmi cos’è successo ieri”. Una curiosità che riesce a sedare solo con un “poi ti dirò, fra’, sono stanchissimo…”. I ... Leggi su tpi (Di mercoledì 12 maggio 2021) La vicenda del presuntodi gruppo in cui è coinvolto anche, figlio di Beppe, si arricchisce di particolari. Repubblica oggi riporta alcuni stralci delledi gruppo in cui i ragazzi parlavano, il giorno dopo l’incontro a Cala di Volpe, dei rapporti sessuali avuto con la studentessa italo-norvegese., Edoardo Capitta, Vittorio Lauria e Francesco Corsiglia sembrano sereni e divertiti. Almeno dallenon sembrano emergere elementi che farebbero pensare il contrario: appellano la ragazza con epiteti osceni e si vantano del “trofeo”. “È stato forte”, risponde uno degli indagati a un amico che lo tartassa di “dimmi”, “dimmi cos’è successo ieri”. Una curiosità che riesce a sedare solo con un “poi ti dirò, fra’, sono stanchissimo…”. I ...

