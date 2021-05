A Roma la manifestazione della comunità ebraica per Israele (Di mercoledì 12 maggio 2021) La comunità ebraica Romana si è riunita al Portico d'Ottavia nel Quartiere Ebraico a sostegno di Israele, dopo il riaccendersi del conflitto in Medioriente, che ha già provocato la morte di oltre 60 ... Leggi su notizie.tiscali (Di mercoledì 12 maggio 2021) Lana si è riunita al Portico d'Ottavia nel Quartiere Ebraico a sostegno di, dopo il riaccendersi del conflitto in Medioriente, che ha già provocato la morte di oltre 60 ...

Advertising

fanpage : CasaPound ha lanciato una manifestazione nazionale a Roma per il 29 maggio, pubblicizzando l’iniziativa e invitando… - Agenzia_Italia : Solidarietà a Israele, migliaia di persone in piazza a Roma - fanpage : Virginia Raggi: 'I fascisti a Roma non sfilano', vietata manifestazione di estrema destra nella Capitale - ciri2016 : RT @virginiaraggi: L’ho detto e lo ribadisco: i fascisti a Roma non sfilano. CasaPound ha annunciato una manifestazione per il prossimo 29… - MatteoBardazzi : RT @busettodavide: Imbarazzante la presente di @EnricoLetta alla manifestazione in solidarietà con #Israele a Roma (e infatti condivideva l… -