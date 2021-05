12 Maggio 1996, Milan-Cremonese 7-1: festa scudetto rossonera (Video) (Di mercoledì 12 maggio 2021) Sono passati esattamente 25 anni dalla roboante vittoria del Milan contro la Cremonese per 7-1. Quel giorno il ritiro di Mauro Tassotti Leggi su pianetamilan (Di mercoledì 12 maggio 2021) Sono passati esattamente 25 anni dalla roboante vittoria delcontro laper 7-1. Quel giorno il ritiro di Mauro Tassotti

Advertising

PierpaoloRomani : RT @avvisopubblico: Il prossimo 22 maggio Avviso Pubblico compie 25 anni. Per l’occasione organizzeremo due eventi online che trasmetteremo… - olegnailem : RT @avvisopubblico: Il prossimo 22 maggio Avviso Pubblico compie 25 anni. Per l’occasione organizzeremo due eventi online che trasmetteremo… - avvisopubblico : Il prossimo 22 maggio Avviso Pubblico compie 25 anni. Per l’occasione organizzeremo due eventi online che trasmette… - storia_juventus : La partita in questione é #BariJuve del 1996 ??? Noi ve l'abbiamo raccontata sul nostro blog:… - storia_juventus : Accadde il 12 Maggio 1996 #BariJuve ???? #eraLippi ?? #memories #SerieA ???? #finoallafine #lastoriasiamonoi Buon Po… -