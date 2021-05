Sparatoria in una scuola in Russia: almeno 10 morti e 32 feriti a Kazan (Di martedì 11 maggio 2021) In una scuola di Kazan, capitale della regione di Tatarstan in Russia, è avvenuta una Sparatoria. Gli autori della strage sembrano essere due ragazzi, un 17enne che è stato arrestato e un altro che è stato ucciso dalla polizia dopo che si era barricato nella scuola con degli ostaggi. Secondo l’agenzia di stampa russa TASS, oltre all’attentatore 8 studenti e un professore sarebbero morti nella strage. I feriti invece sono almeno 32. La Sparatoria a Kazan è iniziata alle 9.20 circa, quando nella scuola erano presenti 714 studenti e 70 membri del personale, di cui 52 professori. Alcuni studenti per fuggire si sono lanciati dal terzo piano dell’edificio. Secondo alcune ricostruzioni e dal fumo ... Leggi su metropolitanmagazine (Di martedì 11 maggio 2021) In unadi, capitale della regione di Tatarstan in, è avvenuta una. Gli autori della strage sembrano essere due ragazzi, un 17enne che è stato arrestato e un altro che è stato ucciso dalla polizia dopo che si era barricato nellacon degli ostaggi. Secondo l’agenzia di stampa russa TASS, oltre all’attentatore 8 studenti e un professore sarebberonella strage. Iinvece sono32. Laè iniziata alle 9.20 circa, quando nellaerano presenti 714 studenti e 70 membri del personale, di cui 52 professori. Alcuni studenti per fuggire si sono lanciati dal terzo piano dell’edificio. Secondo alcune ricostruzioni e dal fumo ...

Advertising

SkyTG24 : Usa, sparatoria in Colorado a una festa di compleanno: 7 morti - Agenzia_Ansa : E' salito a 11 il numero dei morti nella sparatoria in una scuola di Kazan: lo riferisce l'agenzia Ria Novosti cita… - Agenzia_Ansa : Sparatoria in una scuola di Kazan, città della Russia centrale. Ci sarebbero nove morti e altre quattro persone son… - Italia_Notizie : Persone si lanciano dalle finestre della scuola - jobwithinternet : RT @SaracomemeSara: Russia: 11 morti in assalto a scuola Il bilancio attuale, secondo quanto riferito da fonti russe, è di 11 morti e 32 fe… -