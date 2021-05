Sondaggio FT: Cosa separa i "Leader" dell'automazione dai "Ritardatari" nei servizi finanziari? (Di martedì 11 maggio 2021) Appian Automation Maturity Index viene lanciato con una ricerca per valutare l'eccellenza nell'automazione MILAN, 11 maggio 2021 /PRNewswire/



Appian (NASDAQ: APPN) annuncia oggi il lancio di Appian Automation Maturity Index, uno strumento interattivo di benchmarking online progettato per offrire approfondimenti e utile conoscenza, sulla base di un Sondaggio condotto tra 500 dirigenti senior a livello globale e aiutare le aziende di servizi finanziari a valutare i loro progressi verso l'eccellenza nell'automazione. I risultati iniziali del Sondaggio hanno permesso di definire 10 dimensioni distinte nell'eccellenza dell'automazione. Utilizzando lo strumento interattivo di benchmarking online le aziende di servizi ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 11 maggio 2021) Appian Automation Maturity Index viene lanciato con una ricerca per valutare l'eccellenza nell'MILAN, 11 maggio 2021 /PRNewswire/Appian (NASDAQ: APPN) annuncia oggi il lancio di Appian Automation Maturity Index, uno strumento interattivo di benchmarking online progettato per offrire approfondimenti e utile conoscenza, sulla base di uncondotto tra 500 dirigenti senior a livello globale e aiutare le aziende dia valutare i loro progressi verso l'eccellenza nell'. I risultati iniziali delhanno permesso di definire 10 dimensioni distinte nell'eccellenza. Utilizzando lo strumento interattivo di benchmarking online le aziende di...

