Sirio ancora in attesa del vaccino: 'Ho 88 anni e aspetto una telefonata dal 12 marzo scorso' (Di martedì 11 maggio 2021) JESI - Sirio Catani, 88 anni, da Jesi , dice di aspettare una telefonata dal 12 marzo scorso. Ha chiamato ieri mattina in redazione segnalando la sua storia: 'Avevo appuntamento per il 12 marzo alla ... Leggi su corriereadriatico (Di martedì 11 maggio 2021) JESI -Catani, 88, da Jesi , dice di aspettare unadal 12. Ha chiamato ieri mattina in redazione segnalando la sua storia: 'Avevo appuntamento per il 12alla ...

Advertising

Tagota14 : RT @RomanoGrecoAut: Sirio avvertì una mano leggera sulla fronte. Albeggiava. Patricia si era seduta sul bordo del letto: 'Ancora non vai a… - patrizia62roma : RT @RomanoGrecoAut: Sirio avvertì una mano leggera sulla fronte. Albeggiava. Patricia si era seduta sul bordo del letto: 'Ancora non vai a… - lisadagliocchib : RT @RomanoGrecoAut: Sirio avvertì una mano leggera sulla fronte. Albeggiava. Patricia si era seduta sul bordo del letto: 'Ancora non vai a… - Denise_0701 : RT @RomanoGrecoAut: Sirio avvertì una mano leggera sulla fronte. Albeggiava. Patricia si era seduta sul bordo del letto: 'Ancora non vai a… - RomanoGrecoAut : Sirio avvertì una mano leggera sulla fronte. Albeggiava. Patricia si era seduta sul bordo del letto: 'Ancora non va… -