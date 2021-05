Si avvicina il processo Ruby. Berlusconi nuova mente ricoverato al San Raffaele

(Di martedì 11 maggio 2021) Dieci giorni fa, il cavaliere Silvioera stato dimesso dall'ospedale l'1 maggio dopo essere stato 24 giorni in degenza: un periodo tanto lungo da fargli saltare le udienze per il...

avimmaisacap : È che gli prende così ogni volta che si avvicina il giorno dell'udienza del processo Ruby ter. - piadonis : @grotondi @berlusconi Si avvicina qualche processo ? - LemmeVincenzo : @fanpage Sì avvicina un altra udienza del processo. - Graziel69066979 : @Jpp692 Era già prevedibile che Berlusconi tornasse al S.Raffaele ormai è di - DaniloM1994 : @SOLCALIENTE2 @Adnkronos E poi di nuovo male quando si avvicina il nuovo processo. -

Dieci giorni fa, il cavaliere Silvio Berlusconi era stato dimesso dall'ospedale l'1 maggio dopo essere stato 24 giorni in degenza: un periodo tanto lungo da fargli saltare le udienze per il Ruby ter. Silvio Berlusconi è tornato oggi al San Raffaele per accertamenti post Covid. Il 19 è prevista l'udienza del filone milanese e a quanto si apprende, l'ex premier è arrivato questa ... Il leader azzurro era stato dimesso dall'ospedale l'1 maggio dopo essere stato 24 giorni in degenza. Secondo alcune fonti è stato visto uscire dalla macchina affaticato, sorretto dalle guardie del cor ...