Shiba Inu | scopriamo insieme la criptovaluta del momento

Si chiama Shiba Inu ed attualmente ha un valore di circa $0,000032. Si tratta della nuova criptovaluta divenuta virale nelle ultime ore, grazie ad un guadagno di oltre il 120%. "Dogecoin killer" La moneta ha come logo l'immagine di un cane e si presenta al pubblico come "Dogecoin killer". Proprio il calo di Dogecoin, in seguito al Saturday Night Live condotto da Elon Musk, ha favorito la crescita di Shiba Inu. Il token, anche chiamato SHIB, è quotato su ShibaSwap. Come per ogni nuova criptovaluta, bisognerà attendere per vedere i frutti di eventuali investimenti. Una scommessa dunque, incentivata dalla possibilità di acquistare la moneta a un prezzo decisamente basso. Vuoi comprare Shiba Inu? Ecco dove farlo Shiba Inu è acquistabile tramite broker di ...

