Sassuolo-Juventus, Pirlo: "Niente rassegnazione. L'obiettivo è ancora raggiungibile"

Sassuolo-Juventus, Andrea Pirlo in conferenza stampa: "Speriamo di avere tutti a disposizione. Con Ronaldo ci parlerò". TORINO – Vigilia molto delicata di Sassuolo-Juventus per Andrea Pirlo. Il tecnico bianconero in conferenza stampa ha presentato la trasferta del Mapei Stadium, sfida in programma alle 20:45 di mercoledì 12 maggio.

Sassuolo-Juventus, la conferenza stampa di Andrea Pirlo

Una partita fondamentale per la Juventus. "Il nostro obiettivo – ha ribadito Pirlo citato da tuttomercatoweb.com – non cambia. C'è delusione, ma nel calcio tutto è possibile. Noi dobbiamo vincere e speriamo che gli altri facciano qualche passo falso. Abbiamo il dovere di crederci fino all'ultimo e questa è la ...

