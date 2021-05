Salvini su Albertini non molla. "Un passo indietro dai partiti" (Di martedì 11 maggio 2021) E l'ex sindaco tra radio e tivù sembra già in campagna. "Candidature? Risentono della competizione Lega-Fdi" Leggi su ilgiornale (Di martedì 11 maggio 2021) E l'ex sindaco tra radio e tivù sembra già in campagna. "Candidature? Risentono della competizione Lega-Fdi"

Ultime Notizie dalla rete : Salvini Albertini Il centrodestra è un boomerang Gabriele Albertini, pubblicamente stimolato da Matteo Salvini, ha finito col rifiutare. C'è chi ancora spera, vuoi nella finale accettazione del simbolo delle emergenze, vuoi nella marcia indietro ...

Candidato sindaco Roma, il centrodestra offre carta bianca a Bertolaso. Ma il pressing fallisce Salvini, concentrato sull'udienza di venerdì del processo di Catania per la Gregoretti, confida ai fedelissimi che "per le discese in campo di Albertini e Bertolaso le speranze sono al lumicino". All'...

Comunali Milano, Salvini ci riprova con Albertini. Ma è guerra dei sondaggi La Repubblica Comunali, Salvini insiste: Albertini candidato Il leader della Lega: "Domani vertice del centrodestra, ma per i nomi c’e tempo". L’ex sindaco frena. Ruggiero: "Io disponibile" ...

Salvini su Albertini non molla. "Un passo indietro dai partiti" «Ripensarci? Credo sia molto difficile, se il mio omonimo Arcangelo Gabriele mi apparisse in sogno e mi dicesse di candidarmi per il bene di Milano chissà, magari mia moglie Giovanna si convincerebbe ...

