Quanto hanno guadagnato finora le case farmaceutiche col vaccino covid (Di martedì 11 maggio 2021) . Il vaccino anti covid si sta rivelando di fatto una gallina dalle uova d’oro per tutte le principali case farmaceutiche che si sono impegnate a svilupparne uno: da Pfizer ad AstraZeneca passando per Moderna. Grazie alle vendite di fiale ma anche all’aumento del prezzo delle azioni, tutte hanno fatto registrate numeri in netta crescita rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente. Il vaccino anti covid è la salvezza per uscire da questa pandemia mondiale ma si sta rivelando di fatto una gallina dalle uova d’oro per tutte le principali case farmaceutiche che si sono impegnate a svilupparne uno. È Quanto emerge sia dai dati sulla capitalizzazione sia da quelli sui ricavi trimestrali resi noti dalle stesse aziende ... Leggi su limemagazine.eu (Di martedì 11 maggio 2021) . Ilantisi sta rivelando di fatto una gallina dalle uova d’oro per tutte le principaliche si sono impegnate a svilupparne uno: da Pfizer ad AstraZeneca passando per Moderna. Grazie alle vendite di fiale ma anche all’aumento del prezzo delle azioni, tuttefatto registrate numeri in netta crescita rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente. Ilantiè la salvezza per uscire da questa pandemia mondiale ma si sta rivelando di fatto una gallina dalle uova d’oro per tutte le principaliche si sono impegnate a svilupparne uno. Èemerge sia dai dati sulla capitalizzazione sia da quelli sui ricavi trimestrali resi noti dalle stesse aziende ...

Advertising

rimaniquii : @Lapazzadelserpa A quanto hanno detto, ci sono cose che combaciano con la storia della vera Denise. Non ho sentito… - Bianca13634257 : RT @fdiflavia: ma quanto sono belli bellissimi? hanno proprio una luce tutta loro, impossibile non notarla? - macheoooh38 : @marco171292 chi glieli dà i soldi che chiede? ce li hanno i soldi per pagarlo quanto vuole la società d'appartenenza? - lucaasogus : RT @robertabg72: Le #mascherine hanno ridotto le influenze stagionali e ridotto i casi di allegie oltre che proteggere dal coronavirus. Chi… - PierinoSuperTru : @verok_cal @Nicholas_Jenkis Più che tranquillo. Da entrambe le parti non c'è volontà di distruggere quanto fatto fi… -