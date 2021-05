Psg, infortunio al ginocchio per Verratti: in dubbio per gli Europei (Di martedì 11 maggio 2021) Marco Verratti, centrocampista del Psg e della nazionale italiana, ha subito un infortunio al ginocchio. Secondo quanto annunciato dal club si tratta di una lesione del legamento collaterale medio del ginocchio destro e l’azzurro sarà indisponibile per un mese e mezzo, rischiando di saltare i prossimi Europei in programma l’11 giugno. SportFace. Leggi su sportface (Di martedì 11 maggio 2021) Marco, centrocampista del Psg e della nazionale italiana, ha subito unal. Secondo quanto annunciato dal club si tratta di una lesione del legamento collaterale medio deldestro e l’azzurro sarà indisponibile per un mese e mezzo, rischiando di saltare i prossimiin programma l’11 giugno. SportFace.

