PS5 supera le vendite di PS4 in Giappone grazie ad un aumento delle scorte (Di martedì 11 maggio 2021) Nel novembre dello scorso anno, Sony Interactive Entertainment ha lanciato PlayStation 5 in tutto il mondo, compreso il Giappone. Tuttavia, la nuova console ha lottato con cifre di vendita contrastanti nelle prime settimane e mesi dopo il suo lancio in terra nipponica. Un problema dovuto, tra le altre cose, alla mancanza di scorte che continuano fino ad oggi e che Sony ipotizza che colpirà anche il 2022. Tuttavia sembra che le cose stiano pian piano migliorando: un recente report di Famitsu afferma che numerosi rivenditori hanno ottenuto di nuovo una buona quantità di scorte e le vendite della console next-gen sono aumentate quasi subito, raggiungendo un nuovo traguardo. Come riporta Famitsu, PlayStation 5 ha venduto oltre 689.000 unità dal suo lancio ufficiale sul mercato in Giappone.

