Permessi 104, si può fruirne ad ore durante il lavoro agile. Chiarimenti Inail (Di martedì 11 maggio 2021) Con la nota 7152 del 26 aprile 2021 l'Inail fornisce Chiarimenti sulla possibilità di fruire ad ore dei Permessi previsti dalla legge 104/92 durante il lavoro agile. "Appare necessario precisare che con la nota di questa Direzione prot. 6964 del 22 aprile u.s., nonché con la nota ivi richiamata prot. 10315, sono state rappresentate – evidentemente in modo non sufficientemente chiaro - le ragioni per le quali può ritenersi senz’altro fruibile in modo frazionato il permesso durante il lavoro agile", scrive l'Ispettorato nazionale del lavoro. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di martedì 11 maggio 2021) Con la nota 7152 del 26 aprile 2021 l'forniscesulla possibilità di fruire ad ore deiprevisti dalla legge 104/92il. "Appare necessario precisare che con la nota di questa Direzione prot. 6964 del 22 aprile u.s., nonché con la nota ivi richiamata prot. 10315, sono state rappresentate – evidentemente in modo non sufficientemente chiaro - le ragioni per le quali può ritenersi senz’altro fruibile in modo frazionato il permessoil", scrive l'Ispettorato nazionale del. L'articolo .

