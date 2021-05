Pentagono, solo il 29% dei giovani statunitensi ha le caratteristiche per entrare nelle forze armate. Obesità primo problema (Di martedì 11 maggio 2021) Washington, abbiamo un problema. Non ci sono più militari, o meglio, sono sempre più difficili da trovare. Il dato non è una sorpresa ma è stato confermato dalle ultime rilevazioni del Pentagono: appena il 29% degli appartenenti alla “generazione Z”, ossia i nati dopo il 1997, avrebbe le caratteristiche necessarie per entrare nell’esercito. In valori assoluti significa 10 milioni su 34 milioni. L’impedimento più grave è di natura fisica. L’Obesità taglia fuori il 31% dei giovani statunitensi, specialmente negli stati del Sud, mediamente più poveri e tradizionale bacino di reclutamento per le forza armate. Un altro 10% è escluso a causa di precedenti penali. Sono ben 3,4 milioni i giovani e giovanissimi ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 11 maggio 2021) Washington, abbiamo un. Non ci sono più militari, o meglio, sono sempre più difficili da trovare. Il dato non è una sorpresa ma è stato confermato dalle ultime rilevazioni del: appena il 29% degli appartenenti alla “generazione Z”, ossia i nati dopo il 1997, avrebbe lenecessarie pernell’esercito. In valori assoluti significa 10 milioni su 34 milioni. L’impedimento più grave è di natura fisica. L’taglia fuori il 31% dei, specialmente negli stati del Sud, mediamente più poveri e tradizionale bacino di reclutamento per le forza. Un altro 10% è escluso a causa di precedenti penali. Sono ben 3,4 milioni issimi ...

Pentagono, solo il 29% dei giovani statunitensi ha le caratteristiche per entrare nelle forze armate

