Orchestrale licenziato perché non fa il tampone | sindacati contro la Fondazione Toscanini

(Di martedì 11 maggio 2021) Il musicista durante le prove per uno spettacolo al Regio non si è sottoposto al test per problemi di salute

Provincia Granda

Un gesto semplice per molti, ma non per il musicista, dicono i sindacati. Il professore aveva infatti problemi al naso che gli provocavano dei sanguinamenti frequenti. Temeva che le ...Un gesto semplice per molti, ma non per il musicista, dicono i sindacati. Il professore aveva infatti problemi al naso che gli provocavano dei sanguinamenti frequenti. Temeva che le ...A denunciarlo sono i sindacati di categoria dello spettacolo di Cgil, Cisl e Uil che ora supporteranno il lavoratore nella causa già annunciata dal professore d'orchestra della Toscanini di Parma lasc ...Dopo 38 anni di servizio è arrivato l’allontamento dal lavoro: a causa dei sanguinamenti al naso il musicista non voleva sottoporsi all’ennesimo test ...