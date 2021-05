(Di martedì 11 maggio 2021) La prima fase dell’Isl (International Swimming League) si disputerà a. Idelsi sfideranno nella regular season dal 26al 30presso la piscina Scandone. Il prosieguo della competizione, con Play Off e Final Four, si disputerà invece in altre località del globo. “Dopo l’esperienza del 2019,e la Campania intera sono rimaste nel nostro cuore. Mi auguro che adci sia lo stesso entusiasmo, nonostante le norme anti Covid-19” ha dichiarato il presidente della Isl Konstantin Grigorishin. Sulla stessa lunghezza d’onda Domenico Fioravanti, direttore generale del club Aqua Centurions: “Si tratta di una belle spinta per contare sul sostegno della città. Inoltre è un’ottima notizia per il ...

Nuoto, #Isl: #Napoli ospiterà i migliori nuotatori al mondo dal 26 agosto al 30 settembre

Napoli sarà per cinque settimane, dal 26 agosto al 30 settembre, la capitale del nuoto mondiale. L'Isl - International Swimming League creata dal finanziere ucraino ...Gli Europei preolimpici al via domani a Budapest, non sono mai stati quasi a ranghi completi come in passato. Ma stavolta nella Duna Arena, al di là di tutto, la partecipazione è notevole e assai cred ...