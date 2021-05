Notte di scontri in Medio Oriente | oltre 250 razzi colpiscono Israele | raid dell’esercito su 130 obiettivi | tra le vittime anche bambini

Leggi su open.online

La tensione si accumulava da settimane: gli sfratti nel quartiere di Gerusalemme Est, Sheikh Jarrah, per lasciare spazio ai coloni ebrei, la folta presenza di soldati israeliani nella Spianata delle Moschee, per reprimere le proteste culminate nell'ultimo venerdì di Ramadan. Ieri, alle 18 ora locale, è scaduto l'ultimatum di Hamas ed è iniziato il conflitto tra palestinesi e israeliani. Glisi sono protratti per tutta la, provocando la morte di circa 25 persone, di cui una decina erano, nella Striscia di Gaza.