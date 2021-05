Mihajlovic | “Chiudere a 49 punti sarebbe un record Ballardini? Non lo conosco Destro ha fatto bene a cambiare aria”

(Di martedì 11 maggio 2021) Domani si gioca Bologna-Genoa, la squadra di Sinisaè praticamente salva, ecco le parole del tecnico in conferenza stampa che non vede le prossime tre come delle gare inutili: “Il senso di queste tre partite restanti? Cercare di fare noveper arrivare al. Fare quarantanoveavrebbe un grande senso, anche perché lo scorso anno ci siamo fermati a 47.? Personalmente non lo. Invece: sono contento che stia facendo moltoa Genova, si vede che doveva…”. Foto: Twitter Bologna L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

I rossoblù pareggiano a Udine 1 a 1 ecommenta così il risultato di oggi: "Sono ... Cercherò di dare tutto me stesso in queste tre partite che restano perché tutti noi vogliamobene ...È bravo aMolina con un grande intervento difensivo nella ripresa. (dal 35' s.t. Juwara sv ...6 : i cambi, tutti offensivi, regalano un punto fondamentale, che permette al Bologna ...L’allenatore rossoblù sprona la squadra, motivando i giocatori a chiudere in crescita la stagione: «Se non posso lottare per l’Europa meglio non giocarsi il posto in Serie A» ...Reduce dal pareggio di sabato in casa dell'Udinese, la squadra rossoblù, lunedì mattina, ha svolto una seduta di allenamento a Casteldebole, a due giorni dalla sfida di campionato contro il Genoa, per ...