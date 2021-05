Isaac Asimov, logica fantastica e rigorosa di un rompicapo in quattro giornate (Di mercoledì 12 maggio 2021) «Sono un migliaio di pagine, ne prenda o ne cancelli qualcuna, scriverò di più tra una o due settimane, potrei allungarlo se le piace lo stile, o posso cambiarlo». Così cantavano i Beatles nel lontano 1966 nella loro Paperback Writer, cioè lo scrittore di libri tascabili. Qui è l’autore che si offre di allungare o accorciare le sue novelle, ma evidentemente non è sempre così, anzi. È uscita, infatti, per i tipi dell’editore Massari, nell’accurata traduzione dell’appena diciassettenne Laris Massari, … Continua L'articolo proviene da il manifesto. Leggi su ilmanifesto (Di mercoledì 12 maggio 2021) «Sono un migliaio di pagine, ne prenda o ne cancelli qualcuna, scriverò di più tra una o due settimane, potrei allungarlo se le piace lo stile, o posso cambiarlo». Così cantavano i Beatles nel lontano 1966 nella loro Paperback Writer, cioè lo scrittore di libri tascabili. Qui è l’autore che si offre di allungare o accorciare le sue novelle, ma evidentemente non è sempre così, anzi. È uscita, infatti, per i tipi dell’editore Massari, nell’accurata traduzione dell’appena diciassettenne Laris Massari, … Continua L'articolo proviene da il manifesto.

Advertising

NatashaReid95 : RT @Cris61921593: Scrivo per lo stesso motivo per cui respiro - perché, se non lo facessi, morirei. ?? Isaac Asimov - contacking : RT @Cris61921593: Scrivo per lo stesso motivo per cui respiro - perché, se non lo facessi, morirei. ?? Isaac Asimov - vf_designstudio : RT @Cris61921593: Scrivo per lo stesso motivo per cui respiro - perché, se non lo facessi, morirei. ?? Isaac Asimov - hamsalba7r : RT @Cris61921593: Scrivo per lo stesso motivo per cui respiro - perché, se non lo facessi, morirei. ?? Isaac Asimov - rada_maja : RT @Cris61921593: Scrivo per lo stesso motivo per cui respiro - perché, se non lo facessi, morirei. ?? Isaac Asimov -