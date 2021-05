Il dr. Michelini annuncia il via del servizio di riabilitazione vascolare presso l'ASL Roma 6.

Leggi su cityroma

(Di martedì 11 maggio 2021) “Diverse patologie trattate soprattutto casi di linfedema primario e secondario” Sono molti i campi di applicazione delladai casi di Linfedema primario e secondario, riscontrato soprattutto nei pazienti oncologici, ai soggetti colpiti da Sindromi post-flebotrombotiche degli arti fino alle arteriopatie periferiche. Ma come si svolge in pratica una seduta? Quali sono i protocolli maggiormente utilizzati da proseguire magari in autonomia a casa? Ildie’ in convenzione con il Ssn e come vi si accede? L’agenzia di stampa Dire ne ha parlato con il dottor Sandro(nella foto-copertina), Responsabile del nuovodi Diagnostica edell’Ospedale San Giuseppe di Marino ...