I viaggiatori in quarantena dopo il volo dall’India, tamponi molecolari il 17 maggio (Di martedì 11 maggio 2021) Ats Bergamo: i tamponi molecolari ai viaggiatori atterrati lunedì 3 maggio nello scalo di Orio al Serio e attualmente in isolamento in due Covid Hotel verranno effettuati lunedì 17 maggio, la quarantena è di 14 giorni. Leggi su ecodibergamo (Di martedì 11 maggio 2021) Ats Bergamo: iaiatterrati lunedì 3nello scalo di Orio al Serio e attualmente in isolamento in due Covid Hotel verranno effettuati lunedì 17, laè di 14 giorni.

Advertising

meb : Il turismo può finalmente ripartire: da metà maggio #GreenPass per i viaggiatori e stop alla quarantena per chi arr… - zazoomblog : I viaggiatori in quarantena dopo il volo dall’India tamponi molecolari il 17 maggio - #viaggiatori #quarantena… - paoliblu : RT @Lucagrossi66: Ops! Viaggiatori vaccinati con doppia dose messi in quarantena perché positivi. E il pass verde? - emanueleph : RT @Michele_Arnese: A partire dal 15 maggio l'Italia rimuoverà l'obbligo della quarantena per i turisti provenienti dagli altri paesi dell'… - Analysestrategy : RT @Michele_Arnese: A partire dal 15 maggio l'Italia rimuoverà l'obbligo della quarantena per i turisti provenienti dagli altri paesi dell'… -