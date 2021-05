I procuratori generali degli USA chiedono Zuckerberg di rinunciare a Instagram per gli under 13 (Di martedì 11 maggio 2021) Da quando è trapelata la notizia di un Instagram under 13 messo in cantiere da Facebook, non sono mancate aspre critiche. Prima le associazioni in difesa dei minori, poi le perplessità espresse dal Congresso. Ora arriva anche una lettera firmata non da persone comuni: si tratta di ben 44 procuratori generali statunitensi che chiedono a Mark Zuckerberg di ripensare ai proprio piani. Insomma, i minori devono essere tutelati e creare un social dedicato solamente a loro potrebbe essere una strategia con più ombre che luci. LEGGI ANCHE > «La soluzione non è Instagram under 13 ma che i figli imparino a rispettare la regola sul limite d’età» «L’uso dei social media può essere dannoso per la salute e il benessere dei bambini, che non sono pronti per ... Leggi su giornalettismo (Di martedì 11 maggio 2021) Da quando è trapelata la notizia di un13 messo in cantiere da Facebook, non sono mancate aspre critiche. Prima le associazioni in difesa dei minori, poi le perplessità espresse dal Congresso. Ora arriva anche una lettera firmata non da persone comuni: si tratta di ben 44statunitensi chea Markdi ripensare ai proprio piani. Insomma, i minori devono essere tutelati e creare un social dedicato solamente a loro potrebbe essere una strategia con più ombre che luci. LEGGI ANCHE > «La soluzione non è13 ma che i figli imparino a rispettare la regola sul limite d’età» «L’uso dei social media può essere dannoso per la salute e il benessere dei bambini, che non sono pronti per ...

