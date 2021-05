'Grey's Anatomy' rinnovato per la 18esima stagione (Di martedì 11 maggio 2021) La diciottesima stagione di 'Grey's Anatomy si farà'. La protagonista Ellen Pompeo ha infatti rinnovato il contratto con la Abc per un altro anno, ma ancora non si sa chi ci sarà con lei in corsia. ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di martedì 11 maggio 2021) La diciottesimadi ''ssi farà'. La protagonista Ellen Pompeo ha infattiil contratto con la Abc per un altro anno, ma ancora non si sa chi ci sarà con lei in corsia. ...

