Giulia Salemi: quali sono le sue origini? (Di martedì 11 maggio 2021) Giulia Salemi ha avuto la possibilità di farsi conoscere al grande pubblico durante la partecipazione al Grande Fratello VIP, anche se in realtà in molti l’avevano già “conosciuta” diversi anni addietro. Nella “casa” ha anche incontrato il suo attuale compagno, Pierpaolo Petrelli. Giulia Salemi è nata a Piacenza da Mario Salemi, di professione poliziotto e Fariba Tehrani, iraniana ma che da molti anni risiede in Italia (è una delle “naufraghe” dell’edizione 2021 dell’Isola dei Famosi), dove ha aperto un centro di bellezza. Giulia ha subito atti di bullismo da giovanissima proprio per il suo aspetto mediorientale, la madre le ha inculcato dei solidi valori anche se Giulia non visita l’Iran dall’adolescenza. Giulia Salemi infatti si è ... Leggi su puglia24news (Di martedì 11 maggio 2021)ha avuto la possibilità di farsi conoscere al grande pubblico durante la partecipazione al Grande Fratello VIP, anche se in realtà in molti l’avevano già “conosciuta” diversi anni addietro. Nella “casa” ha anche incontrato il suo attuale compagno, Pierpaolo Petrelli.è nata a Piacenza da Mario, di professione poliziotto e Fariba Tehrani, iraniana ma che da molti anni risiede in Italia (è una delle “naufraghe” dell’edizione 2021 dell’Isola dei Famosi), dove ha aperto un centro di bellezza.ha subito atti di bullismo da giovanissima proprio per il suo aspetto mediorientale, la madre le ha inculcato dei solidi valori anche senon visita l’Iran dall’adolescenza.infatti si è ...

Advertising

redazioneiene : “Sei disposto a dimostrare che ami solo me e che vuoi sposarmi?”. @NicDeDevitiis e @GiuliaSalemi93 hanno messo alla… - redazioneiene : Cari #Prelemi, intanto che aspettiamo lo scherzo di @GiuliaSalemi93 a @pierpaolopretel vi riproponiamo quella volta… - MediasetPlay : Si può davvero mollare tutto per amore e iniziare una nuova vita? Giulia lo chiede ad Arianna Cirrincione, ospite d… - ICapovolto : In risposta a Giulia Salemi: Salve reginetta del RISPETTO col quale ti sciacqui continuamente la bocca! Sei stata a… - _celeb_fan : Giulia Salemi ?????? -