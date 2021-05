Giro d’Italia, trattativa per una partenza dalla Slovacchia (Di martedì 11 maggio 2021) L’edizione numero 104 del Giro d’Italia è appena cominciata ed oggi si correrà una quarta tappa già molto importante per la classifica generale, con l’arrivo a Sestola che può dare subito i primi scossoni nella lotta tra i favoriti per la maglia rosa. Siamo solo all’inizio, ma già gli organizzatori del Giro pensano al futuro ed una nuova partenza fuori dai confini italiani. Come riporta Carlo Gugliotta del Messaggero, la Slovacchia ha mostrato interesse per ospitare la partenza di una delle prossime edizioni. Una delegazione dell’ambasciata slovacca in Italia ha incontrato nei giorni scorsi i dirigenti di RCS proprio per discutere della possibilità di far cominciare la Corsa Rosa proprio dalla terra di Peter Sagan. Il corridore della Bora ha partecipato alle ultime due ... Leggi su oasport (Di martedì 11 maggio 2021) L’edizione numero 104 delè appena cominciata ed oggi si correrà una quarta tappa già molto importante per la classifica generale, con l’arrivo a Sestola che può dare subito i primi scossoni nella lotta tra i favoriti per la maglia rosa. Siamo solo all’inizio, ma già gli organizzatori delpensano al futuro ed una nuovafuori dai confini italiani. Come riporta Carlo Gugliotta del Messaggero, laha mostrato interesse per ospitare ladi una delle prossime edizioni. Una delegazione dell’ambasciata slovacca in Italia ha incontrato nei giorni scorsi i dirigenti di RCS proprio per discutere della possibilità di far cominciare la Corsa Rosa proprioterra di Peter Sagan. Il corridore della Bora ha partecipato alle ultime due ...

giroditalia : ??? In Wouter’s name. The final km of Stage 2 of the 2021 Giro d’Italia! ??? Vittoria con dedica a Wouter, ecco l'ul… - giroditalia : ?? Giro d'Italia 2021 - Stage 3? ?? Piancanelli - km 122 ????????????????????????????????????????@gougeardA, @PellaudSimon, A… - AzzolinaLucia : Stamattina ero presente alla terza tappa del 104esimo #Giro d’Italia, partita da Biella, la città in cui vivo. Con… - afteglw : @canyvonmvoon nono era il giro d’italia boh - lavocedialba : Langhe e Roero fan festa al Giro d'Italia: i passaggi ad Alba e Guarene, l’arrivo a Canale [FOTOGALLERY E VIDEO] -