Giro d’Italia 2021 | Remco Evenepoel | “Il mio corpo si deve riabituare a questi sforzi Soddisfatto della tappa di oggi”

(Di martedì 11 maggio 2021) Ilè appena iniziato, masi ritrova ad essere già capitano unicoDeceuninck Quick-Step. Joao Almeida, infatti, ha ceduto diversi minuti sull’arrivo di Sestola, spostando tutto il peso dello squadrone belga, in chiave classifica generale, sul classe 2000. Il belga non ha tradito le aspettative e si è difeso al meglio, se pur perdendo qualche secondo da Egan Bernal, che ha attaccato assieme a Mikel Landa, Hugh Carthy, Aleksandr Vlasov e Giulio Ciccone. Ora si trova all’ottavo posto in graduatoria, a 1’28” dalla Maglia Rosa Alessandro De Marchi. Le sue parole in un comunicato stampa: “L’ultima salita è stata dura e il meteo non ha aiutato. Lo sforzo che ho dovuto fare è stato breve e intenso, qualcosa che non facevo da tempo, e penso di esserci ...