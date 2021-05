Dl sostegni | Patuanelli | ‘ancora in costruzione | ci sia superbonus imprese’**

(Di martedì 11 maggio 2021) Roma, 11 mag. (Adnkronos) – “Il decreto2 è ancora in. Come Movimento è importante avere rassicurazioni sulla cedibilità del credito d’imposta sul 4.0, è uno strumento fondamentale per le imprese e chiesto da tutte le categorie produttive, il cosiddettoimprese”. Lo dichiara il capo delegazione del M5S Stefano, al termine del vertice a Palazzo Chigi sul dlbis. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : **Dl sostegni

Partiti di governo in pressing durante la riunione a Palazzo Chigi: "La richiesta avanzata da Fi, Lega, Italia Viva e M5S" Al termine della riunione a Palazzo Chigi sulbis, quando il premier Mario Draghi aveva già lasciato il vertice con i capi delegazione delle forze di maggioranza, è stato chiesto al sottosegretario alla presidenza del Consiglio, ...Si e' tenuto a Palazzo Chigi un vertice di Governo sul prossimo. All'incontro, con il presidente del Consiglio, Mario Draghi, hanno partecipato il ministro dell'Economia, Daniele Franco, e i capidelegazione di maggioranza all'interno dell'Esecutivo. Il ...Bene la performance nel trimestre in Cina, dove si è aperta una voragine di mercato per i super-dazi comminati all’Australia e si riducono le perdite in valore sul mercato statunitense. Diminuiscono l ...Condividi questo articolo:(Adnkronos) – Al termine della riunione a Palazzo Chigi sul dl sostegni bis, quando il premier Mario Draghi aveva già lasciato il vertice con i capi delegazione delle forze d ...