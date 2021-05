Django | cominciano le riprese della nuova serie tv Sky Original Rivelato il cast di attori

Leggi su ultimora.news

(Di martedì 11 maggio 2021) Latv Sky, «», ha iniziato le. Lo show traspone in chiave contemporanea le vicende dell'omonimo classico cinematografico di Sergio Corbucci, maestro del genere spaghetti western. Lesono in corso a Bucarest e dureranno all'incirca 6 mesi.si caratterizza per essere una produzione di un certo livello e un'importante obiettivo da perseguire: attraversare la storia del genere western, ma in chiave moderna, con un approccio psicologico e realistico delle situazioni. Una storia davvero sensazionale che cercherà di portare in scena una storia «dimenticata». Il film di Corbucci del 1966 fu uno dei film più violenti mai prodotti fino a quel momento. La violenza e la crudeltà che venivano mostrate contribuirono al suo successo internazionale, ...