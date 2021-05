David di Donatello: Sofia Loren, ancora migliore attrice (la prima volta 60 anni fa). Emozioni: la figlia di Mattia Torre (Di martedì 11 maggio 2021) Ha vinto ancora lei, che incarna la storia del ciname: Sophia Loren migliore attrice protagonista per «La Vita davanti a sé» trionfa ai David di Donatello. Standing ovation al Delle VIttorie per la grande attrice 86enne. «L'emozione è la stessa del primo David 60, anni fa, è anche di più», ha detto ringraziando i produttori e tutta la troupe L'articolo proviene da Firenze Post. Leggi su firenzepost (Di martedì 11 maggio 2021) Ha vintolei, che incarna la storia del ciname: Sophiaprotagonista per «La Vita davanti a sé» trionfa aidi. Standing ovation al Delle VIttorie per la grande86enne. «L'emozione è la stessa del primo60,fa, è anche di più», ha detto ringraziando i produttori e tutta la troupe L'articolo proviene da Firenze Post.

