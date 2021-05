Coronavirus, i dati dell’11 maggio (Di martedì 11 maggio 2021) Roma – Come riportato dal Ministero della Salute, nelle ultime 24 ore le persone trovate positive al tampone sono state 6.946, che portano il totale dei contagi da inizio epidemia a 4.123.230. Da ieri, il numero delle persone attualmente positive al virus è diminuito di 9.811 unità, quindi al momento risultano positive 363.859 persone. Di questi, i pazienti ricoverati in terapia intensiva sono 2.158, quindi 102 in meno rispetto a ieri. Le persone ricoverate con sintomi lievi sono 14.937, ovvero 490 in meno sul dato di ieri, mentre le persone in isolamento domiciliare con sintomi lievi o senza sintomi sono 346.866. Purtroppo nelle ultime 24 ore sono stati registrati 251 decessi, che portano il totale delle persone scomparse da inizio epidemia a 123.282. Da ieri si registrano anche 16.503 nuove guarigioni, quindi il totale delle persone guarite è ora 3.636.089. Nuovi contagiati: ... Leggi su romadailynews (Di martedì 11 maggio 2021) Roma – Come riportato dal Ministero della Salute, nelle ultime 24 ore le persone trovate positive al tampone sono state 6.946, che portano il totale dei contagi da inizio epidemia a 4.123.230. Da ieri, il numero delle persone attualmente positive al virus è diminuito di 9.811 unità, quindi al momento risultano positive 363.859 persone. Di questi, i pazienti ricoverati in terapia intensiva sono 2.158, quindi 102 in meno rispetto a ieri. Le persone ricoverate con sintomi lievi sono 14.937, ovvero 490 in meno sul dato di ieri, mentre le persone in isolamento domiciliare con sintomi lievi o senza sintomi sono 346.866. Purtroppo nelle ultime 24 ore sono stati registrati 251 decessi, che portano il totale delle persone scomparse da inizio epidemia a 123.282. Da ieri si registrano anche 16.503 nuove guarigioni, quindi il totale delle persone guarite è ora 3.636.089. Nuovi contagiati: ...

