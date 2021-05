Camorra | maxi blitz all’alba nel Rione Traiano | decapitato il clan con 12 arresti I nomi

(Di martedì 11 maggio 2021) Questa mattina, i Carabinieri del Comando Provinciale di Napoli, in esecuzione di un’ordinanza applicativa di misure cautelari personali, emessa dal GIP del Tribunale di Napoli su richiesta della Direzione Distrettuale Antimafia della Procura di Napoli, hanno proceduto all’arresto di 11 persone (9 tradotte in carcere e 2 aglidomiciliari) ed alla sottoposizione all’obbligo di L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

Nel conflitto tra la NuovaOrganizzata e la Nuova Famiglia, spunta anche Salvatore Riina, ... che la portarono a subire un- blitz ai suoi danni, con 512 ordini di cattura a carico di ...Le mafie nostrane (Cosa Nostra, 'Ndrangheta,) "in base a prove e ad indagini giudiziarie ... Da questo grande lavoro di cooperazione giudiziaria ne uscì ilprocesso di Palermo che sancì in ...Camorra, spaccio di droga al Parco Verde nel Napoletano: maxi blitz e 49 arresti. Coinvolti vicini al clan Sautto-Ciccarelli. Facevano sparire i corpi degli avversari in una vasca piena d'acido. E per ...Guadagnavano col traffico di droga fino a 130 mila euro mensili. E' un duro colpo quello inflitto dai Carabinieri del Comando Provinciale di Napoli al traffico di stupefacenti che avveniva nel Parco V ...