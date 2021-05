Biondo platino | firma di stile di dive iconiche | come prendersene cura

Leggi su vanityfair

(Di martedì 11 maggio 2021) Le fan di Marilyn, e non solo, sono in trepidante attesa per l’uscita entro l’anno su Netflix del biopic Blonde in cui Ana De Armas si cala nei panni leggendari e, soprattutto, nei capelli platino della diva delle dive. La pellicola, tratta dall’omonimo romanzo firmato da Joyce Carol Oates pubblicato nel 2000, ripercorre la vita dell’attrice che, più di tutte, ha segnato l’immaginario collettivo, anche grazie alla sua chioma biondissima, diventata sinonimo di allure e glamour.