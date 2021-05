AstraZeneca | centinaia di migliaia di dosi inutilizzate Seconda azione legale dell' Ue

Advertising

infoitinterno : AstraZeneca, centinaia di migliaia di dosi inutilizzate. Cosa accade? Pregliasco: «Gente terrorizzata» - blek57 : @carlopiana @lageloni Forse le sfugge il caso Astrazeneca, con centinaia di migliaia di dosi rifiutate dai vaccinan… - paglialunga00 : RT @Gianluc54410558: @paglialunga00 @Antonel90677147 @Maria15112786 @MilkoSichinolfi In Inghilterra, oltre 50.000.000 di persone vaccinate… - Gianluc54410558 : @paglialunga00 @Antonel90677147 @Maria15112786 @MilkoSichinolfi In Inghilterra, oltre 50.000.000 di persone vaccina… - anna_volante : @emmevilla Perché centinaia di migliaia di vaccini giacciono nei frigoriferi di alcune Asl perché le categorie inte… -

Ultime Notizie dalla rete : AstraZeneca centinaia

La Repubblica

... mentre oltre 200 milioni di dosi devono ancora arrivare edi migliaia restano nei ... Per il vaccino'è stata data indicazione di somministrarlo sopra i 60 anni, io aprirei anche ...Pasticcio , l'Europa non rinnoverà il contratto per le forniture delinglese anti , annuncia una seconda azione giudiziaria, mentre oltre 200 milioni di dosi devono ancora arrivare edi migliaia restano nei frigoriferi europei inutilizzate. Come in Italia dove si pone il problema delle fiale intonse. Al punto che stamattina il viceministro Pierpaolo Sileri propone di ...Pasticcio AstraZeneca, l'Europa non rinnoverà il contratto per le forniture del vaccino inglese anti Covid mentre oltre 200 milioni di dosi devono ancora arrivare e centinaia ...I dubbi degli esperti sull'uso del farmaco di Oxford. Il commissario punta a sbloccare centinaia di migliaia di dosi non utilizzate per coprire quella ...