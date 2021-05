Agente Bale | “Periodo difficile con Mourinho Va lasciato libero di giocare come Messi e Ronaldo”

Leggi su alfredopedulla

(Di martedì 11 maggio 2021) Intervistato da SNTV, l’di Gareth, Jonathan Barnett, ha parlato dell’avventura del suo assistito al Tottenham: “Ho detto agli Spurs all’inizio ‘Dategli fiducia, lasciatelosa, non ditegli di fare questo e quello, trattateloe vedrete’. Ed è provato che ogni volta che gli viene concesso dicosì ha segnato molti gol. È un giocatore di livello mondiale.? Ha avuto uncon lui. Ma non incolperò nessuno. È un allenatore di grande successo… ma anche Giulio Cesare era molto bravo, ma non credo che sarebbe molto bravo con gli eserciti adesso”. Foto: Twitter Tottenham L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.