Adele, morto il padre Mark Evans che l’aveva abbandonata da piccola (Di martedì 11 maggio 2021) Adele ha perso suo padre, Mark Evans, scomparso a causa del cancro. La cantante e il genitore avrebbero sempre avuto un rapporto difficile. Adele ha perso suo padre, Mark Evans, che aveva abbandonato lei e sua madre quando lei aveva solamente 2 anni. Nel corso degli anni sia da parte di Adele sia da parte dello stesso Mark Evans ci sarebbero stati dei tentativi di riavvicinamento, ma la dipendenza dall’alcool dell’uomo avrebbe creato ulteriori dissapori tra i due. Il padre della cantante aveva solamente 57 anni e da tempo combatteva contro il cancro. Secondo il Daily Mail, nonostante il rapporto conflittuale, la cantante sarebbe molto turbata per la scomparsa del ... Leggi su donnaglamour (Di martedì 11 maggio 2021)ha perso suo, scomparso a causa del cancro. La cantante e il genitore avrebbero sempre avuto un rapporto difficile.ha perso suo, che aveva abbandonato lei e sua madre quando lei aveva solamente 2 anni. Nel corso degli anni sia da parte disia da parte dello stessoci sarebbero stati dei tentativi di riavvicinamento, ma la dipendenza dall’alcool dell’uomo avrebbe creato ulteriori dissapori tra i due. Ildella cantante aveva solamente 57 anni e da tempo combatteva contro il cancro. Secondo il Daily Mail, nonostante il rapporto conflittuale, la cantante sarebbe molto turbata per la scomparsa del ...

