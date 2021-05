(Di lunedì 10 maggio 2021) Il primo problema è la, non sono i. Sul tema della liberalizzazione delle formule deiinterviene il presidente di, Massimo Scaccabarozzi, evidenziando la vera criticità del dibattito che si è aperto dopo la proposta di Joe Biden. «Non si può pensare di dire “togliamo il brevetto, abbiamo la ricetta, facciamo il vaccino”. Chi dice queste cose non sa che non è possibile. Anche facendo questo, sirà la, ma non sarà possibile avere idomani», ha detto Scaccabarozzi, rilanciando le perplessità già espresse da diversi leader europei, Angela Merkel in testa, fra i quali anche Mario Draghi. I dubbi sulloaideiScaccabarozzi, intervenendo ...

Advertising

SecolodItalia1 : Vaccini, Farmindustria: «Lo stop ai brevetti uccide la ricerca e non aumenta la produzione» - pezslaugh : RT @GiovaQuez: Scaccabarozzi (Farmindustria): 'Dire che togliere il brevetto significa avere una maggiore produzione di vaccini domani è fa… - pimpi59 : RT @GiovaQuez: Scaccabarozzi (Farmindustria): 'Dire che togliere il brevetto significa avere una maggiore produzione di vaccini domani è fa… - andre85milan : RT @GiovaQuez: Scaccabarozzi (Farmindustria): 'Dire che togliere il brevetto significa avere una maggiore produzione di vaccini domani è fa… - GiovaQuez : Scaccabarozzi (Farmindustria): 'Dire che togliere il brevetto significa avere una maggiore produzione di vaccini do… -

Ultime Notizie dalla rete : Vaccini Farmindustria

Il Secolo d'Italia

Per questo motivo abbiamo deciso insieme a Symbola, in collaborazione con, di ... in particolare biotecnologici),, plasmaderivati e nella produzione in contract and development ......brevetti "non garantisce la produzione delle dosi necessarie" 8 Maggio 2021Covid - 19, la liberalizzazione dei brevetti divide il summit europeo di Oporto, Merkel contraria.: ...Presentato un rapporto che fotografa un settore all'avanguardia e in forte crescita con 1,8 milioni di occupati. L'industria farmaceutica italiana seconda in Europa dopo la Germania ...(Teleborsa) - Le scienze della vita, un sistema che comprende tutta la filiera che opera nel mondo della salute, della farmaceutica, della ricerca tecnologica e clinica, somma 1,8 milioni ...